Finanzierung steht...: Vizsla Silver sichert sich staatlich gestützte Kreditlinie für weitere Panuco-Entwicklung!

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Vom Entwickler zum Produzenten mit einer Kreditlinie von rund 10 Mio. USD. Parallel treiben neue Ausrüstungs-, Entwicklungs- und Managementschritte die Roadmap Richtung Produktion weiter voran.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Vizsla Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Vizsla Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 26. Juni 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber bleibt einer der spannendsten Rohstoffmärkte unserer Zeit: als Edelmetall, Industriemetall und strategischer Baustein der Energiewende. Genau deshalb rücken Projekte mit klarer Entwicklungslogik und absehbarem Produktionspfad wieder deutlich stärker in den Fokus. Ein Beispiel dafür ist die Wiederbelebung der historischen "Sunshine'-Mine in Idaho durch Sunshine Silver Mining & Refining, die Anfang Juni an die Börse ging.

Quelle: Sunshine Silver Mining & Refining

Die "Sunshine'-Mine produzierte seit ihrer Entdeckung im Jahr 1884 bis zur Schließung im Jahr 2001mehr als 360 Millionen Unzen Silber. Das Projekt soll nach Unternehmensangaben ab 2028 wieder Silber liefern. Schon dieser Börsengang zeigt: Der Markt sucht neue, hochgradige Silberquellen - und zwar nicht irgendwann, sondern in einem Umfeld, in dem Angebotssicherheit und neue Produktion strategisch wichtiger werden.

Kurzfristig bleibt Silber naturgemäß schwankungsanfällig. Nach der starken Rally und der anschließenden Korrektur ist der Markt nach wie vor nicht frei von Rücksetzern. Doch strukturellspricht vieles dafür, dass qualitativ hochwertige Silberprojekte mit realistischem Entwicklungsfahrplan weiter an Bedeutung gewinnen.

Entscheidend ist dabei nicht ein einzelner Tagespreis, sondern die längerfristige Marktmechanik: Nachfrage aus Investment, Industrie, Elektronik, Photovoltaik, Automobilbau und Speichertechnologien trifft auf eine Minenproduktion, die nur langsam reagieren kann.

Ein starkes Signal kam zuletzt aus China. Im März 2026 importierte das Land nach berichteten Zoll- und Bloomberg-Daten rund 836 Tonnen Silber - ein Rekordwert und ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vormonat. Getrieben wurde die Nachfrage vor allem durch Investmentkäufe und industrielle Anwendungen.

Daten-Quelle: Bloomberg/Yahoo Finance; Eigene Darstellung

Auch der globale Blick bleibt konstruktiv. Laut World Silver Survey 2026 des Silver Institute wird der Silbermarkt 2026 voraussichtlich das sechste Defizitjahr in Folge erleben, die prognostizierte Versorgungslücke liegt bei rund 46,3 Millionen Unzen. Solche Defizite garantieren keinen steigenden Silberpreis, sie schaffen aber einen klaren Rückenwind für Projekte, die neue Produktion liefern können.

Genau hier setzt die Investmentstory von Vizsla Silver (WKN: A40EG3) an. Das Unternehmen entwickelt mit Panuco in Sinaloa/Mexiko ein 100% eigenes Silber-Gold-Projekt mit hohem Gehalt, starker bestehender Infrastruktur und einem Entwicklungsplan, der laut Unternehmensziel auf erste Silberproduktion im zweiten Halbjahr 2027 ausgerichtet ist.

Weltklasse-Profil: Panuco rückt Richtung Silberproduktion!

Die im November 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie für "Panuco' liefert das starke Fundament der Story. Laut Studie könnte das Projekt über eine anfängliche Minenlaufzeit von 9,4 Jahren durchschnittlich 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr produzieren. In den Jahren 1 bis 5 liegt der geplante Durchschnitt sogar bei 20,1 Millionen Unzen AgÄq pro Jahr. Der durchschnittliche Gehalt wird mit 425 g/t AgÄq angegeben. Die nachhaltigen Gesamtkosten werden mit 10,61 USD je Unze AgÄq ausgewiesen. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung basiert auf Annahmen von 35,50 USD je Unze Silber und 3.100,- USD je Unze Gold und nennt einen Nachsteuer-NPV(5%) von 1,8 Mrd. USD, einen "IRR' von 111% und eine Amortisationszeit von sieben Monaten.

Quelle: Vizsla Silver

Damit besitzt "Panuco' laut Unternehmensdarstellung das Potenzial, in die Gruppe der weltweit führenden primären Silberproduzenten aufzurücken. Entscheidend ist dabei die Kombination aus Größe, Gehalt, geplanter Kostenstruktur, bestehendem Bergbaudistrikt und weiterem Explorationspotenzial.

Quelle: Vizsla Silver

Gerade dieses Explorationspotenzial macht "Panuco' zusätzlich spannend. Nach Unternehmensangaben sind bislang weniger als 28% der bekannten Zieladern systematisch durch Bohrungen getestet worden. Die Ende März gemeldete Entdeckung im Zielgebiet "Animas'unterstreicht diese Chance:

Quelle: Vizsla Silver

Bohrloch AM-25-90 lieferte 897 g/t AgÄq über 5,85 m wahre Mächtigkeit, darunter 653 g/t Silber und 4,26 g/t Gold.

Rund 10 Mio. USD: Staatlich gestützte Kreditlinie als Vertrauenssignal!

Am 26. Mai 2026 meldete Vizsla Silver (WKN: A40EG3) eine unbesicherte Betriebskapital-Kreditfazilität über 173 Mio. MXN, umgerechnet rund 10 Mio. USD, von Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI). FIFOMI ist eine mexikanische staatlich gestützte Finanzinstitution, die auf den Bergbausektor spezialisiert ist.

Die Mittel sollen Betriebskapital- und projektbezogene Ausgaben für "Panuco' unterstützen. Die Kreditlinie läuft über fünf Jahre, sieht vierteljährliche Zins- und Tilgungszahlungen vor und enthält eine zweijährige tilgungsfreie Anlaufphase für den Kapitalbetrag. Für Vizsla Silver (WKN: A40EG3) ist das ein wichtiges Signal: Eine mexikanische Förderinstitution beteiligt sich an der Finanzierung des Projekts, während "Panuco' weiter in Richtung Bauentscheidung und geplanter erster Silberproduktion vorangetrieben wird.

Quelle: Vizsla Silver

CEO Michael Konnert bezeichnete die Vereinbarung sinngemäß als weitere Bestätigung der wirtschaftlichen Bedeutung von "Panuco' für Sinaloa und Mexiko. Genau diese Einordnung ist relevant: "Panuco' ist nicht nur ein geologisches Projekt auf dem Papier, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem regionalen Industrieprojekt mit Finanzierung, Planung, Fachpartnern und staatlich gestütztem Rückenwind.

Parallel schreitet die Projektumsetzung sichtbar voran. Bereits im April 2026 vergab Vizsla Silver (WKN: A40EG3) den Vertrag für Planung, Beschaffung und Baumanagement an M3 Engineering & Technology sowie einen Minendesign-Auftrag an Mining Plus. Die Arbeiten umfassen unter anderem Anlagen- und Oberflächeninfrastruktur sowie Minenplanung und sollen die nächste Entwicklungsphase vorbereiten.

Ausrüstung, Planung und Management: Die Zahnräder greifen ineinander!

Am 16. Juni 2026 folgte der nächste wichtige Schritt: Vizsla Silver (WKN: A40EG3) vergab eine Ausrüstungsvereinbarung an FLSmidth für zentrale Prozessanlagenpakete bei Panuco. Der Umfang umfasst unter anderem Zerkleinerung, Mahlung, Eindickung, Gegenstrom-Dekantation, Merrill-Crowe-Verarbeitung und Raffination. Die Ausrüstung ist laut Unternehmensangaben so ausgelegt, dass sie sowohl den geplanten anfänglichen Betrieb mit 3.300 Tonnen pro Tag als auch eine spätere Erweiterung auf 4.000 Tonnen pro Tag unterstützen kann.

Damit erhält die Entwicklungsstory mehr Substanz. Investoren sehen nicht nur Studienzahlen, sondern konkrete Umsetzungsschritte: technische Planung, Minendesign, Beschaffung, frühe Ausrüstungsarbeiten, Projektfinanzierungsbausteine und eine klare Zielrichtung auf die finale Bauentscheidung.

Auch personell hat Vizsla Silver wichtige Weichen gestellt. Angel Diego Gómez Olmos wurde zum Vice President Government Relations ernannt. Der mexikanische Jurist bringt umfangreiche Erfahrung in Bergbaurecht, Regulierungsfragen und öffentlicher Verwaltung mit und war zuvor Generaldirektor von FIFOMI. Für ein Entwicklungsprojekt in Mexiko kann genau diese Erfahrung bei Genehmigungen, Behördenkontakten und regionalen Abstimmungen von erheblichem Wert sein.

Auf technischer Seite wurde Jesus Velador, einer der zentralen Köpfe hinter den Entdeckungen bei "Napoleon' und "Copala' sowie der Entwicklung von "Panuco', zum Chefgeologen befördert. Guillermo Hernandez übernahm die Rolle des Vice President Exploration. Er bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in hochgradigen Silber- und Goldsystemen in Lateinamerika mit. Damit verbindet Vizsla Projektkontinuität mit frischer Explorationserfahrung.

Quelle: Vizsla Silver

Diese Kombination aus Entwicklung, Finanzierung, Planung, Ausrüstung und Exploration ist der Kern der aktuellen Vizsla-Story: "Panuco' soll nicht nur in Produktion geführt werden, sondern parallel auf Distriktebene weiter wachsen.

Fazit:

Vizsla Silver (WKN: A3ET9P) gehört derzeit zu den spannendsten fortgeschrittenen Silber-Gold-Entwicklungsgesellschaften im nordamerikanischen Rohstoffuniversum. Die Machbarkeitsstudiefür "Panuco' zeigt ein außergewöhnlich starkes Produktions- und Kostenprofil, während der Silbermarkt weiter von struktureller Knappheit, Investmentinteresse und industrieller Nachfrage geprägt bleibt, auch wenn es aktuell nicht danach ausschaut.

Die staatlich gestützte FIFOMI-Kreditlinie, die Vergabe wichtiger Planungs- und Ausrüstungsaufträge sowie die Verstärkung des Managements sind klare Fortschritte auf dem Weg vom Entwickler zum möglichen Produzenten.

Für risikobewusste Anleger mit Fokus auf Silber bietet Vizsla Silver (WKN: A3ET9P) dennoch eine besonders kraftvolle Kombination: ein hochgradiges Projekt, starke Studienkennzahlen, sichtbare Umsetzungsschritte, Explorationspotenzial auf Distriktebene und einen klaren Fahrplan in Richtung möglicher erster Silberproduktion im zweiten Halbjahr 2027.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

GoldSilver.com / Bloomberg-Daten zu chinesischen Silberimporten: https://goldsilver.com/industry-news/goldsilver-news/why-chinese-silver-imports-hit-a-record-in-2026/; The Silver Institute, World Silver Survey 2026: https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/04/World-Silver-Survey-2026.pdf; Vizsla Silver Corp., Feasibility Study / Technical Report und Unternehmensmeldungen vom 31.03.2025, 23.04.2026, 26.05.2026 und 16.06.2026: https://vizslasilvercorp.com/news/; Sunshine Silver Mining & Refining; TradingView; Bloomberg/Yahoo Finance; Vizsla Silver Corp. Unternehmenspräsentation; BCSC/NI 43-101; BaFin/WpHG. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser werblichen Veröffentlichung sind Unternehmensmeldungen, öffentlich zugängliche Präsentationen, NI-43-101-Unterlagen, Marktberichte und die im Quellenverzeichnis genannten Informationsquellen. Es wurde kein eigenes Kursmodell erstellt. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse und nicht um eine Anlageberatung. Update-Policy & Abweichungen: kein regelmäßiges Update geplant; Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Dieser Werbeartikel wurde am 24. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung ist eine eindeutig als Werbung/Marketingmitteilung gekennzeichnete Darstellung im Auftrag beziehungsweise im wirtschaftlichen Interesse des besprochenen Unternehmens und stellt keine unabhängige Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu erster Silberproduktion, Bauentscheidung, Genehmigungen, Finanzierung, Produktionsraten, Kosten, Erweiterungen, Explorationspotenzial, Metallpreisen, Wirtschaftlichkeitsdaten, Projektzeitplänen und Unternehmensstrategie sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen des Unternehmens und/oder des Autors zum Zeitpunkt der Erstellung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen. Vizsla Silver hat noch keine endgültige Produktionsentscheidung für Panuco getroffen; eine solche Entscheidung hängt unter anderem von Detailplanung, Finanzierung sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen ab.

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