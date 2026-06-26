ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 69 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bereich Elektrifizierung treibe die Schätzungen für den Technologiekonzern weiter hoch, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend. Er rechne für diesen Bereich mit entsprechend starken Auftragszahlen im Quartalsbericht. Die Markterwartungen an die Konzernmarge hält er aber für ausgereizt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012221716
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