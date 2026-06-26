HEIDELBERG hat die strategische Akquisition des Lifecycle-Geschäfts und der globalen Vertriebs- und Serviceinfrastruktur von manroland sheetfed angekündigt, wodurch 600 Mitarbeiter und über 3.000 globale Nutzer hinzukommen. Diese Transaktion beschleunigt den hochmargigen, wiederkehrenden Umsatzstrom von HEIDELBERG, indem sie das globale Servicenetzwerk erweitert. Sie bietet erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten in den Bereichen Ersatzteile, Software und Verbrauchsmaterialien sowie zukünftige Druckmaschinenersetzungen. Obwohl die Transaktionsbedingungen nicht offengelegt wurden, betrachten wir diese asset-light Konsolidierung als äußerst wertsteigernd, da sie die Marktführerschaft von HEIDELBERG stärkt. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 2,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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