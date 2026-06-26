Meilenstein erreicht: Gold Hunter Resources - Startschuss für Bohrprogramm auf Great Northern gefallen

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Gold Hunter Resources startet auf Great Northern ein vollständig finanziertes 10.000-Meter-Bohrprogramm - KI-gestützte Zielauswahl und drei Schwerpunkte könnten das Goldprojekt neu bewerten.
Gold Hunter Resources (CSE: HUNT; WKN: A2QPAL) drückt aufs Tempo! Auf dem gewaltigen, 26.237 Hektar großen Great Northern Project in Neufundland ist der Startschuss für das lang erwartete und vollständig finanzierte Diamantbohrprogramm über 10.000 Meter gefallen. Diese erste Bohrkampagne seit der historischen Konsolidierung der Liegenschaft markiert einen wichtigen Meilenstein und weckt enorme Erwartungen, denn hier wird ein Goldprojekt im echten Distrikt-Maßstab in Angriff genommen.
Die Herangehensweise des Unternehmens ist dabei hochmodern und soll so die Trefferchancen weiter erhöhen: Das Programm zielt darauf ab, hochkarätige Bohrziele zu testen, die nicht nur auf historischen Daten basieren, sondern durch neueste geophysikalische Untersuchungen (2025) und die fortschrittliche Künstliche Intelligenz von Windfall Geotek präzise herausgefiltert wurden. Im Zentrum dieser Hightech-Exploration steht die mächtige Doucers Valley Fault Structure mitsamt ihren hochgradig aussichtsreichen, goldführenden Nebenästen.
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