Meilenstein erreicht: Gold Hunter Resources - Startschuss für Bohrprogramm auf Great Northern gefallen

Anzeige / Werbung

Gold Hunter Resources startet auf Great Northern ein vollständig finanziertes 10.000-Meter-Bohrprogramm - KI-gestützte Zielauswahl und drei Schwerpunkte könnten das Goldprojekt neu bewerten.

Gold Hunter Resources (CSE: HUNT; WKN: A2QPAL) drückt aufs Tempo! Auf dem gewaltigen, 26.237 Hektar großen Great Northern Project in Neufundland ist der Startschuss für das lang erwartete und vollständig finanzierte Diamantbohrprogramm über 10.000 Meter gefallen. Diese erste Bohrkampagne seit der historischen Konsolidierung der Liegenschaft markiert einen wichtigen Meilenstein und weckt enorme Erwartungen, denn hier wird ein Goldprojekt im echten Distrikt-Maßstab in Angriff genommen.

Die Herangehensweise des Unternehmens ist dabei hochmodern und soll so die Trefferchancen weiter erhöhen: Das Programm zielt darauf ab, hochkarätige Bohrziele zu testen, die nicht nur auf historischen Daten basieren, sondern durch neueste geophysikalische Untersuchungen (2025) und die fortschrittliche Künstliche Intelligenz von Windfall Geotek präzise herausgefiltert wurden. Im Zentrum dieser Hightech-Exploration steht die mächtige Doucers Valley Fault Structure mitsamt ihren hochgradig aussichtsreichen, goldführenden Nebenästen.

Gold Hunter-Kampagne mit drei klaren Schwerpunkten

Die Kampagne beruht auf drei klaren Schwerpunkten: Neben der aggressiven regionalen Exploration entlang von Nebenstrukturen, die sich bis zu zehn Kilometer vom Hauptkorridor erstrecken, stehen gezielte Bohrungen entlang des Trends der Thor-Lagerstätte sowie Verifizierungsbohrungen im Bereich der historischen Ressourcenschätzung von Rattling Brook an. Damit wird das konsolidierte Landpaket erstmals in seiner Geschichte ganzheitlich als zusammenhängendes, riesiges strukturelles System exploriert - ein entscheidender Gamechanger für das Verständnis der regionalen Geologie.

Ein starkes Fundament ist dabei längst gegossen: Für das Thor Deposit liegt bereits eine aktuelle NI 43-101-Ressourcenschätzung (Juli 2024) vor, die 51.000 Unzen Gold (879.000 Tonnen mit 1,79 g/t) in der angezeigten und 4.200 Unzen in der abgeleiteten Kategorie ausweist. Von dieser soliden Basis aus zielt das aktuelle Programm von Gold Hinter auf massives Ressourcenwachstum ab.

Auch operativ überlässt Gold Hunter nichts dem Zufall: Unter der Leitung des erfahrenen VP Exploration Rory Kutluoglu und dem renommierten Beratungsunternehmen Equity Exploration Consultants ist eine hochprofessionelle Umsetzung garantiert. Die Ausführung durch das regional ansässige Unternehmen MCL Drilling sichert zudem maximale Effizienz und kurze Wege. Mit dem Sprung von der theoretischen Zieldefinition hin zu den rotierenden Bohrern im Gelände beginnt für Gold Hunter Resources nun die spannendste Phase der Saison 2026. Für Investoren bedeutet das: Ein hochkarätiger Newsflow in den kommenden Monaten ist gesichert. Sollte der innovative, datengetriebene Ansatz die erhofften neuen und erweiterten Goldzonen bestätigen, steht das Great Northern Project vor einer signifikanten Neubewertung.

Jetzt keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA3806011043