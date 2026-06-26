Bayer hat vor dem US-Supreme Court einen wichtigen Sieg im Glyphosat-Streit errungen. Wie der Konzern mitteilte, entschied das US-Gericht, dass die bundesweiten Zulassungsvorgaben der Umweltbehörde EPA Vorrang vor dem Recht einzelner Bundesstaaten haben. Dies reichte aus, dass die Bayer-Aktie rund 15 Prozent in die Höhe sprang. Doch ganz vom Tisch ist das Thema Glyphosat/Monsanto trotzdem noch immer nicht. Wir sind daher weniger euphorisch. Kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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