Datum der Anmeldung:
24.06.2026
Aktenzeichen:
B5-68/26
Unternehmen:
IGEFA SE & Co. KG, Neumünster; Erwerb sämtlicher Anteile und der alleinigen Kontrolle an der Zech GmbH, Straubing
Produktmärkte:
Großhandel mit Medizin-/Pflegeprodukten Einwegprodukten und Schutzausrüstung, Großhandel mit Reinigungs-/Hygienebedarf, Großhandel mit Reinigungsmitteln
24.06.2026
Aktenzeichen:
B5-68/26
Unternehmen:
IGEFA SE & Co. KG, Neumünster; Erwerb sämtlicher Anteile und der alleinigen Kontrolle an der Zech GmbH, Straubing
Produktmärkte:
Großhandel mit Medizin-/Pflegeprodukten Einwegprodukten und Schutzausrüstung, Großhandel mit Reinigungs-/Hygienebedarf, Großhandel mit Reinigungsmitteln
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