Datum der Anmeldung:
23.06.2026
Aktenzeichen:
B4-57/26
Unternehmen:
GVFI, Basel, Schweiz; Erwerb einer Beteiligung von 100% der Geschäftsanteile an der Hansa Meat GmbH, Kaltenkirchen, Deutschland
Produktmärkte:
Lammfleisch Rindfleisch und Scheinefleisch
23.06.2026
Aktenzeichen:
B4-57/26
Unternehmen:
GVFI, Basel, Schweiz; Erwerb einer Beteiligung von 100% der Geschäftsanteile an der Hansa Meat GmbH, Kaltenkirchen, Deutschland
Produktmärkte:
Lammfleisch Rindfleisch und Scheinefleisch
© 2026 Bundeskartellamt