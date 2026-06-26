Datum der Anmeldung:
23.06.2026
Aktenzeichen:
B4-56/26
Unternehmen:
ECH SAS, La Courneuve, Frankreich; Erwerb von 100% der Anteile und Kontrolle an der Natur Food GmbH, Gießen, Deutschland
Produktmärkte:
Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen Linsen Kichererbsen) Reis Nüsse Konserven Konfitüren Saucen und Gewürze Speiseöle Molkereiprodukte sowie Fleischerzeugnisse
23.06.2026
Aktenzeichen:
B4-56/26
Unternehmen:
ECH SAS, La Courneuve, Frankreich; Erwerb von 100% der Anteile und Kontrolle an der Natur Food GmbH, Gießen, Deutschland
Produktmärkte:
Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen Linsen Kichererbsen) Reis Nüsse Konserven Konfitüren Saucen und Gewürze Speiseöle Molkereiprodukte sowie Fleischerzeugnisse
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