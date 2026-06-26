Datum der Anmeldung:
22.06.2026
Aktenzeichen:
B11-67/26
Unternehmen:
PHI Fund IV FCR, Madrid (ESP); mittelbarer Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über die Jonuscheit Holding GmbH, Berne
Produktmärkte:
Leichtbauteile aus Aluminium für die Luft- und Raumfahrt Marine
22.06.2026
Aktenzeichen:
B11-67/26
Unternehmen:
PHI Fund IV FCR, Madrid (ESP); mittelbarer Erwerb von Anteilen an und der alleinigen Kontrolle über die Jonuscheit Holding GmbH, Berne
Produktmärkte:
Leichtbauteile aus Aluminium für die Luft- und Raumfahrt Marine
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