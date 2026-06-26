Datum der Anmeldung:
22.06.2026
Aktenzeichen:
B7-48/26
Unternehmen:
Digital Realty Trust, Inc., Austin (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Columbia Capital, LP und Columbia Capital GP, LLC, Alexandria (USA)
Produktmärkte:
Investment, Rechenzentrumsdienstleistungen
22.06.2026
Aktenzeichen:
B7-48/26
Unternehmen:
Digital Realty Trust, Inc., Austin (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Columbia Capital, LP und Columbia Capital GP, LLC, Alexandria (USA)
Produktmärkte:
Investment, Rechenzentrumsdienstleistungen
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