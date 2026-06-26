Datum der Anmeldung:
19.06.2026
Aktenzeichen:
B1-95/26
Unternehmen:
Alteri Partners LLP, und Eicos Investment Group Ltd, beide London (Vereinigtes Königreich)/ Indirekter Kontrollerwerb über die Maisons du Monde S.A., Vertou (Frankreich); Beteiligungserwerb durch The Washington University, Missouri (USA)
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Möbeln des Grundsortiments Segment: Online Möbeleinzelhandel, Einzelhandel mit Möbeln des Grundsortiments Segment: Online Möbeleinzelhandel
19.06.2026
Aktenzeichen:
B1-95/26
Unternehmen:
Alteri Partners LLP, und Eicos Investment Group Ltd, beide London (Vereinigtes Königreich)/ Indirekter Kontrollerwerb über die Maisons du Monde S.A., Vertou (Frankreich); Beteiligungserwerb durch The Washington University, Missouri (USA)
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Möbeln des Grundsortiments Segment: Online Möbeleinzelhandel, Einzelhandel mit Möbeln des Grundsortiments Segment: Online Möbeleinzelhandel
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