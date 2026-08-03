Das Instrument BPFG TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument BPFG TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument 1OI0 CA0813793076 BEMETALS CORP. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument 1OI0 CA0813793076 BEMETALS CORP. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument ZMM FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026
The instrument ZMM FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.08.2026
Das Instrument C6R CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument C6R CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument 5XL CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument 5XL CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument NVAC TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument NVAC TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
The instrument BPFG TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument 1OI0 CA0813793076 BEMETALS CORP. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument 1OI0 CA0813793076 BEMETALS CORP. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument ZMM FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO -,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026
The instrument ZMM FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO -,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.08.2026
Das Instrument C6R CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument C6R CA22758R1082 CROSS RIVER VENTURES CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument 5XL CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument 5XL CA7857133069 SABLE RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
Das Instrument NVAC TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.08.2026
The instrument NVAC TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.08.2026 and ex capital adjustment on 04.08.2026
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