Mit - 6,1 % war APPLE gestern größter Tagesverlierer im S&P 500, weil gestiegene Kosten für Speicherchips (DRAM und NAND) die Produkte des iKonzerns deutlich verteuern. Die konkreten Preisschritte bei MacBooks und iPads liegen bei typischerweise 100 bis 300 $ je Gerät. Zur Einführung des iPhones 18 im September ist auch in dieser Produktkategorie mit höheren Verkaufspreisen zu rechnen.
Der Börsenwert des gesamten Konzerns reduzierte sich gestern um 263 Mrd. $ auf knapp mehr als 4 Bio. $. Die APPLE-Aktie war am 2. Juni als letzter Titel der Mag 7 in einen Abwärtstrend geschwenkt und gab seitdem 12 % nach. Zurzeit daher kein Einstieg.
Im Chart: APPLE mit Zulieferer Hon HAI PRECISION.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker daily.
Der Börsenwert des gesamten Konzerns reduzierte sich gestern um 263 Mrd. $ auf knapp mehr als 4 Bio. $. Die APPLE-Aktie war am 2. Juni als letzter Titel der Mag 7 in einen Abwärtstrend geschwenkt und gab seitdem 12 % nach. Zurzeit daher kein Einstieg.
Im Chart: APPLE mit Zulieferer Hon HAI PRECISION.
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