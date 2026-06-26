Mitteilung der Beno Holding AG:
Testierte Zahlen 2025 - FFO steigt auf 2,25 Mio. EUR, Eigenkapital auf 34,9 Mio. EUR
Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer deutlichen Verbesserung der operativen und finanziellen Kennzahlen abgeschlossen. Der testierte Konzernabschluss zeigt eine weitere Stärkung der Ertragskraft, der Bilanzqualität und der Liquiditätsposition.Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 auf rund 9,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 4,1 Mio. EUR). Besonders deutlich verbesserte sich die operative Ertragskraft: Die Kennzahl "Funds from Operations" (FFO) stieg von -0,07 Mio. EUR im Vorjahr auf 2,25 Mio. EUR.Gleichzeitig erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH