Während unserer Konferenz zur Industrietechnologie skizzierte der Leiter der Investor Relations von Krones, Olaf Scholz, die robuste Wachstumsstrategie der Gruppe sowie die finanziellen Ziele für den mittelfristigen Zeitraum. Auf der Grundlage eines soliden Umsatzes von 5,66 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2025 und einer EBITDA-Marge von 10,6 % nutzt das Unternehmen die langfristigen Verpackungstrends und erweitert die margenstarken Serviceeinnahmen durch seine 6.000 Mitarbeiter weltweit. Darüber hinaus gelingt es dem Unternehmen mit der gezielten Reduzierung der deutschen Produktion auf 60 % bis 2028, sich erfolgreich gegen Tarifrisiken und geopolitische Spannungen abzusichern. Mit einer ehrgeizigen Prognose für 2028, die einen Umsatz von rund 7,0 Mrd. EUR und eine EBITDA-Marge von 11-13 % anstrebt, bleibt Krones eine außergewöhnliche industrielle Wahl. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 150,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/krones-ag
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