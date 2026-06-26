Volkswagen plant nach Informationen des Manager Magazin einen weitaus radikaleren Sanierungskurs als bisher bekannt. Die deutschen VW-Werke Hannover, Zwickau und Emden sowie das Audi-Werk in Neckarsulm sollen nach Informationen des Wirtschaftsmagazins geschlossen werden - und die Belegschaft weltweit um 100.000 Stellen schrumpfen. Das Manager Magazin berichtet, dass weltweit in den nächsten Jahren im Volkswagen-Konzern bis zu 100.000 der aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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