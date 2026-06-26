Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat bei ZALANDO eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen nämlich konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Die möglichen Verstöße stehen im Kontext der About-You-Übernahme. Hier hatte ZALANDO im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen. Auf das Ergebnis muss gewartet werden, die Anleger halten jedoch nicht still - sie strafen ZALANDO heute ordentlich ab.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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