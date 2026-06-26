Die BaFin hat eine Überprüfung der Finanzberichte von Zalando für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet, wobei der Schwerpunkt auf einer angeblichen Unterlassung in den Anhangsangaben zu einer Transaktion mit nahestehenden Parteien im Zusammenhang mit der Übernahme von ABOUT YOU liegt. Zalando charakterisierte die Angelegenheit als rein formal und wies darauf hin, dass alle relevanten Informationen öffentlich über das Übernahmeangebot zugänglich waren. Basierend auf der BaFin-Meldung scheint die Überprüfung auf die Anhangsangaben beschränkt; die Finanzdaten und die Bewertung der ABOUT YOU-Transaktion stehen wohl nicht zur Disposition. Wir betrachten die heutige Kursreaktion daher als übertrieben. Der operative Investment Case bleibt intakt, der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 steht, und die Ergebnisse für das zweite Quartal werden am 4. August veröffentlicht. KAUFEN, Kursziel EUR 39,00 unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se
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