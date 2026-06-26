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DZ Bank
26.06.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Rohstoff-Special: Gold, Silber, Kupfer & Co. im Check

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Rohstoff-Special: Gold, Silber, Kupfer | Co. im Check

Gold als sicherer Hafen, Silber im Spannungsfeld zwischen Industrie und Investment, Kupfer als Gradmesser der globalen Konjunktur - die Rohstoffmärkte stehen derzeit vor entscheidenden Weichenstellungen.

Doch was treibt die Preise aktuell wirklich? Wie wirken sich Inflation, Zinsen und geopolitische Entwicklungen auf die wichtigsten Rohstoffe aus? Und wo ergeben sich jetzt attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Anleger?

In unserem Rohstoff-Special geben Nicolas und Daniel Saurenz (Saurenz Finance) einen fundierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen bei Gold, Silber, Kupfer & Co. und ordnen die Märkte aus Anlegersicht ein:

  • Welche Trends bestimmen aktuell die Rohstoffmärkte?
  • Wo liegen Chancen - und wo lauern Risiken?
  • Welche Rolle spielen Rohstoffe im Portfolio gerade jetzt?

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Nicolas Saurenz, Saurenz Finance
  • Daniel Saurenz, Saurenz Finance


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