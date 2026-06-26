Bei Evonik lief es im zweiten Quartal sehr gut. Daher hebt der MDAX-Konzern nun die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich an. Nach vorläufigen Zahlen erwartet der Spezialchemiekonzern für das zweite Quartal ein bereinigtes EBITDA zwischen 600 Millionen Euro und 650 Millionen Euro. Im Mittel liegt dieser Wert rund 23 Prozent über dem Vorjahresniveau.Kurzzusammenfassung: • Evonik erwartet für das zweite Quartal ein bereinigtes EBITDA von 600 bis 650 Millionen Euro und hebt die Jahresprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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