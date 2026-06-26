CATL geht davon aus, dass in diesem Jahr bereits 10.000 bis 20.000 Elektrofahrzeuge mit seinen neuartigen Natrium-Ionen-Batterien auf den Markt kommen. Zudem hat der chinesische Batterie-Weltmarktführer nun seinen ersten stationären Batteriespeicher mit Natrium-Ionen-Zellen vorgestellt. Dass CATL seit langem an Natrium-Ionen-Batterien arbeitet, ist kein Geheimnis. Der Durchbruch war dabei sicher die Vorstellung der "Naxtra" genannten Natrium-Ionen-Batterie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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