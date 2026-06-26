© Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-BildfunkVolkswagen plant unter Konzernchef Oliver Blume offenbar eine Neuaufstellung, die Werksschließungen und einen massiven Stellenabbau umfassen könnte.Europas größter Automobilhersteller Volkswagen steht laut einem Bericht vom Manager Magazin vor einem umfangreichen Umbauprogramm. Konzernchef Oliver Blume soll einen drastischen Sparkurs vorbereiten, der weltweit den Abbau von bis zu 100.000 Arbeitsplätzen vorsieht. Zudem könnten mehrere deutsche Werke geschlossen und die Konzernstruktur grundlegend verändert werden. Mit weltweit rund 657.000 Beschäftigten würde ein Stellenabbau in dieser Größenordnung etwa jedem sechsten Arbeitsplatz im Volkswagen-Konzern entsprechen. Damit würde es außerdem …
Enthaltene Werte: DE0007664005,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
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