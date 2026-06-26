Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir passen unsere Prognose für die Teuerung 2026 nach oben an, so die Helaba.Das eingetrübte Preisklima dürfte die FED kurzfristig zu einer - weitgehend symbolischen - Zinserhöhung veranlassen.Der erste Auftritt des neuen FED-Chefs Kevin Warsh nach einer FOMC-Sitzung und das dazugehörige Kommuniqué stärkten die Hoffnung, dass er tatsächlich "den Thomas Becket mache", wie die Helaba vor einigen Wochen geschrieben habe. Die Reaktion der Medien und der Finanzmärkte sei eindeutig ausgefallen: Überall sei von einer "falkenhaften" Überraschung die Rede gewesen, die Zinserhöhungserwartungen hätten zugenommen. Zumindest laut diesem ersten, eingeschränkten Eindruck scheine Warsh also keine Eile zu haben, die von Donald Trump geforderten umfangreichen Zinssenkungen zu liefern. Stattdessen sei er - angesichts der aktuellen Situation nachvollziehbar - auf die deutlich zu hohe Inflation fokussiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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