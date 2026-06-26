Berlin (www.anleihencheck.de) - Nach der Erholung infolge der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran haben die Kapitalmärkte zuletzt wieder etwas an Schwung verloren, so Gero Patterer, CFA bei der Weberbank.Während geopolitische Risiken in den Hintergrund gerückt seien, hätten robuste Konjunkturdaten, anhaltender Inflationsdruck und die restriktive Kommunikation der US-Notenbank das Marktgeschehen bestimmt. In dieser Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell" analysiere Patterer die Folgen für Renten- und Aktienmärkte und zeige auf, warum er die jüngste Marktschwäche nicht als Trendwende interpretiere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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