BMW hat vor wenigen Tagen seinen Jahresausblick eingedampft. Und das deutlich. Schmerzhaft für die Aktionäre. Nach den reduzierten Jahreszielen ist die Aktie des Autokonzerns auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren abgerutscht. Laut vielen Experten war es ein "Weckruf für die Autobranche". Wie geht es mit den deutschen Automobil-Herstellern weiter? DER AKTIONÄR sprach mit Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut über die aktuelle Situation.Den vollständigen Artikel lesen ...
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