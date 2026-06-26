Die VW-Tochter Elli trennt sich zum Jahresende von der Produktion Batterie-gepufferter Schnellladestationen am Standort Hannover, wie electrive exklusiv erfahren hat. Das Geschäft übernimmt wohl der bisherige Partner ZongDe Energy. Die Chinesen planen die Endmontage einer verbesserten Version der Ladesäule in der Nähe von Frankfurt. Hier sind die Details. Unter dem Namen Flexpole vermarktet Elli seit mehreren Jahren Batterie-gepufferte Schnellladesäulen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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