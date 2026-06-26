© Foto: SOPA Images - Sipa USASK Hynix wagt den Sprung an die Nasdaq. HSBC sieht dadurch deutliches Kurspotenzial und erwartet eine Annäherung an den Rivalen Micron.Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix will mit einer milliardenschweren Notierung in den USA seine internationale Investorenbasis ausbauen. Analysten der HSBC erwarten, dass der Schritt den Börsenwert des Unternehmens spürbar steigern könnte. HSBC sieht Aufholpotenzial gegenüber Micron Aus jüngsten Börsenunterlagen geht hervor, dass SK Hynix American Depositary Receipts an der Nasdaq platzieren will. Das Unternehmen strebt dabei ein Emissionsvolumen von rund 29 Milliarden US-Dollar an. Die Hinterlegungsscheine wurden zunächst mit 255.000 …
Enthaltene Werte: US5951121038,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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