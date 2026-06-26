© Foto: picture alliance / dpaEuropas Börsen haben die Verluste am Freitag ausgeweitet, belastet durch schwache Tech-Werte. Die US-Börsen steuern auf einen schwächeren Start zu. Der Ölpreis fällt unter 70 US-Dollar, Gold legt zu.Der europäische Aktienmarkt hat seine Verluste in den Handel am Freitag ausgebaut. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Aktuell (Stand 13:00 Uhr) fällt der DAX rund 1,3 Prozent auf 24.682 Zählern. Damit droht dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund 1,5 Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt. Lediglich fünf der 40 Indexmitglieder können leichte Gewinne verbuchen. Größte …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0002742XXX,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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