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Wir führen momentan 32 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 67 %. In dieser Woche haben einen limitierten Nachkauf vorgenommen, zwei Analysen veröffentlicht und drei Ziele angepasst. Heute reichen wir ein erstes Ziel nach, ändern ein Rating und heben zwei Stops an. Betroffen sind unter anderem Alphabet, Zijin Mining, SK Hynix, Micron, Porr, CATL, SAP und Puma. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.An der Wall Street trennt sich die Spreu vom Weizen und der DAX verharrt in seiner stabilen Seitenlage. Unterm Strich schlug sich das deutsche Börsenbarometer diese Woche besser als zuletzt. Das gilt auch für den DOW JONES, der gestern sogar ein neues Allzeithoch markierte. Im Technologiesektor wird zunehmend differenziert. Kapital fließt von den Hyperscalern in Richtung Speicherspezialisten.Die Woche:Am Montag haben wir in dem Artikel FOMO bei Hyperscalern die Analystenschätzungen zu Micron beleuchtet und erläutert warum die Kurse der Speicherspezialisten Micron und SK Hynix explodieren. In dem Artikel haben wir auch die Kursziele von Porr und SK Hynix angehoben. Bei Micron sind wir Ihnen noch das erste Ziel schuldig. Alle Details dazu unten in Stichpunkten.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!