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Das institutionelle Kapital zieht sich stückweise aus den heißgelaufenen KI- und Halbleiterwerten zurück (trotz den MICRON-Zahlen) und schichtet massiv in Branchen um, die in den letzten Quartalen sträflich vernachlässigt wurden. Im Fokus dieser großen Sommerrotation steht ganz klar das Gesundheitswesen. Hier finden sich noch echte Substanzwerte mit exzellenten Cashflows, enormer Preismacht und hochattraktiven Bewertungen, die von den breiten Marktsorgen völlig unbeeindruckt bleiben. Diese Woche in der Termin-Börse mit dabei: ein französischer Pharmagigant, ein deutscher Turnaround-Kandidat, zwei deutsche Versicherungsunternehmen und drei Werte, die den Tech- und KI-Boom für sich nutzen.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().