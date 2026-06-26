Der Kurs liegt aktuell bei rund 59.300 $ und fiel im Tagestief bis auf 58.189 $. Damit ist die Marke von 60.000 $ erneut klar gebrochen. Unmittelbar notierte Bitcoin bereits am 24./25. Juni in dieser Zone. Vor der Juni-Korrektur war ein Niveau unter 60.000 $ zuletzt im Oktober 2024 erreicht worden.Die Gründe liegen vor allem in der Kombination aus Mittelabflüssen und Makrodruck. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten zuletzt deutliche Abflüsse. Damit fehlt ein zentraler Nachfragekanal, der den Aufschwung zuvor getragen hatte. Zugleich belasten die wieder restriktiveren Zinserwartungen in den USA. Höhere Renditen und ein fester Dollar sind für Bitcoin ungünstig, weil der Coin keine laufenden Erträge bietet. Hinzu kommt eine Kapitalrotation: Seit einigen Wochen erfolgt eine Liquiditäts- und Aufmerksamkeitsrotation hinein in KI-, Halbleiter- und große Börsenstorys. Das schwächt die relative Attraktivität von Krypto. Das ist insofern ungewöhnlich, weil sich Kryptos und Technologieaktien bisher stimmungsmäßig eigentlich oft ähnlich bewegt haben, jetzt aber offenbar zu Konkurrenten im selben spekulativen Liquiditätspool geworden sind.Technisch verschärfen gehebelte Positionen den Abverkauf. Wenn Long-Positionen zwangsweise liquidiert werden, entsteht zusätzlicher Verkaufsdruck. Belastend wirkt auch die Diskussion um große börsennotierte Bitcoin-Halter wie Strategy. Verkäufe oder Zweifel an der Refinanzierung solcher Vehikel treffen unmittelbar die Marktpsychologie.Eine schnelle Stimmungsaufhellung braucht klare Signale. Dazu zählen wieder steigende ETF-Zuflüsse, sinkende US-Renditen, ein schwächerer Dollar und eine Rückeroberung der Zone um 60.000 bis 63.000 $. Ohne diese Bestätigung bleibt der Markt anfällig. Eine technische Gegenbewegung ist zwar möglich, aber der übergeordnete Trend zeigt vorerst weiter abwärts.Oliver Kantimm, Bernecker-Redaktion