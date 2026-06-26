Polestar wird ab dem Modelljahr 2027 keine neuen Fahrzeuge mehr auf dem US-Markt anbieten können. Hintergrund ist eine Entscheidung des US-Handelsministeriums, dem Elektroautohersteller keine Ausnahmegenehmigung im Rahmen der sogenannten Connected Vehicle Rule zu erteilen. Wie das Handelsblatt und heise online berichten, hat das US-Handelsministerium Polestar die erforderliche Ausnahmegenehmigung nach der sogenannten Connected Vehicle Rule verweigert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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