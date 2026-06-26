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Markus Weingran
26.06.2026 15:27 Uhr
314 Leser
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IBEX 35 überholt den DAX: Spanische Aktien: Dividende satt, Highflyer und unbekannte Small-Caps

Spaniens Börse läuft stärker, als viele Anleger denken. Doch neben den bekannten Gewinnern gibt es auch Aktien aus der zweiten Reihe, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Genau hier lohnt sich ein Blick besonders. Spaniens Börse bleibt spannend: Der Leitindex hat Rückenwind, mehrere große Werte haben Anlegern bereits kräftige Kursgewinne beschert, doch die interessanteren Geschichten verstecken sich nicht immer bei den offensichtlichen Namen. In der Sendung geht es um 10 spanische Aktien: 5 Top-Performer aus dem Leitindex und 5 weniger beachtete Titel aus dem breiteren spanischen Aktienmarkt. Dazu kommt ein ETF für die Anleger, nicht auf einzelne Gewinner setzen wollen, sondern Spanien als …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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