IBEX 35 überholt den DAX: Spanische Aktien: Dividende satt, Highflyer und unbekannte Small-Caps

Spaniens Börse läuft stärker, als viele Anleger denken. Doch neben den bekannten Gewinnern gibt es auch Aktien aus der zweiten Reihe, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Genau hier lohnt sich ein Blick besonders. Spaniens Börse bleibt spannend: Der Leitindex hat Rückenwind, mehrere große Werte haben Anlegern bereits kräftige Kursgewinne beschert, doch die interessanteren Geschichten verstecken sich nicht immer bei den offensichtlichen Namen. In der Sendung geht es um 10 spanische Aktien: 5 Top-Performer aus dem Leitindex und 5 weniger beachtete Titel aus dem breiteren spanischen Aktienmarkt. Dazu kommt ein ETF für die Anleger, nicht auf einzelne Gewinner setzen wollen, sondern Spanien als …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran