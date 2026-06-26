Bei Bosch gibt es einen überraschenden Führungswechsel: Obwohl Bosch-Chef Stefan Hartung (60) erst vergangenes Jahr eine Vertragsverlängerung bis 2031 erhalten hat, geht er zum 30. Juni - auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Sein Nachfolger wird Hartungs bisheriger Stellvertreter Christian Fischer. Noch vergangenes Jahr titelten sämtliche Medien, dass Stefan Hartung auf die nächsten Jahre der Vorsitzende der Geschäftsführung des Autozulieferers Bosch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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