FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIVAGO A SP.ADS/5 EO-,06 TVA0 US89686D3035
AB/FROM ONWARDS 26.06.2026 16:07 CET
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TRIVAGO A SP.ADS/5 EO-,06 TVA0 US89686D3035
AB/FROM ONWARDS 26.06.2026 16:07 CET
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