Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management stockt ihr Angebot an börsengehandelten Fonds (ETFs) auf, so die Experten von "FONDS professionell". Das französische Haus bringe vier neue ETFs mit aktivem Management auf den Markt, zwei Absolute-Return- und zwei ertragsorientierte Strategien. Die Fondseinheit der französischen Großbank wolle ihr ETF-Geschäft deutlich ausweiten und zum Vollsortimenter werden. Bis 2030 strebe das Unternehmen Nettozuflüsse von über 100 Milliarden Euro und mehr als 75 neue Produkte an, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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