Porsche hat ein Patent offengelegt, bei dem die bisherigen Grenzen zwischen Elektroauto, Hybrid und Verbrenner verschwimmen. Es handelt sich vielmehr um einen flexiblen Antrieb, bei dem der Fahrer zwischen vier unterschiedlichen Modi auswählen kann. Porsche hat beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bereits im Dezember 2024 ein Patent für ein Antriebskonzept, das eine Verbrennungskraftmaschine beschreibt, die in einem Hybridfahrzeug für deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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