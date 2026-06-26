Das Kölner Startup Nanuq, das sich als Elektrifizierungspartner für Logistiker positioniert, geht eine Partnerschaft mit dem schwedischen Batteriespeicher-Unternehmen Rebaba ein. Die Firmen wollen es Transportunternehmen im DACH-Raum ermöglichen, die Hürden beim Laden von E-Lkw-Flotten im eigenen Depot zu nehmen. Im Zentrum der Kooperation stehen dabei wenig überraschend die Batteriespeicher von Rebaba, einem 2023 in Stockholm gegründeten Startup. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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