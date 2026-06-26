EQS-News: Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Linglong stellt den SPORT MASTER 2 auf der Tire Cologne 2026 vor



26.06.2026 / 16:45 CET/CEST

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HANNOVER, Deutschland, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Am 10. Juni, dem Eröffnungstag der The Tire Cologne 2026, stellte Linglong Tire weltweit seinen neuen Ultra-Hochleistungsreifen (UHP) vor: den SPORT MASTER 2. Die Veranstaltung zog über 100 internationale Kunden und Medienvertreter an und war damit eines der beachtlichsten Debüts der Messe. Unter der Leitung des europäischen Technikteams von Linglong wurde der SPORT MASTER 2 umfassend getestet und wird im europäischen Werk von Linglong hergestellt - dem ersten Produktionsstandort eines chinesischen Reifenherstellers in Europa, der bereits von Ford (Q1), Volkswagen, Audi und BMW zertifiziert wurde. Dieser Kreislauf aus "lokaler Forschung und Entwicklung, lokaler Validierung und lokaler Produktion" stellt sicher, dass das Produkt die strengen europäischen Standards in Bezug auf Handhabung, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllt, und markiert damit Linglongs Wandel von der "Globalisierung" hin zur "Aufwertung im Premiumsegment". Drei Durchbrüche Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet der SPORT MASTER 2 drei wesentliche Verbesserungen: Präzises Fahrverhalten - Optimierte, steife Profilblöcke und eine mit Aramid verstärkte Deckschicht minimieren die Verformung bei aggressiver Fahrweise und ermöglichen so ein präzises Lenkverhalten.

- Optimierte, steife Profilblöcke und eine mit Aramid verstärkte Deckschicht minimieren die Verformung bei aggressiver Fahrweise und ermöglichen so ein präzises Lenkverhalten. Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus - Eine gleichmäßige Kontaktdruckverteilung verhindert ungleichmäßigen Verschleiß; vier breite Längsrillen verkürzen den Bremsweg auf nasser Fahrbahn vom Neuzustand bis zum abgenutzten Zustand.

- Eine gleichmäßige Kontaktdruckverteilung verhindert ungleichmäßigen Verschleiß; vier breite Längsrillen verkürzen den Bremsweg auf nasser Fahrbahn vom Neuzustand bis zum abgenutzten Zustand. Höhere Laufleistung - Funktionelles Polymer und fortschrittliche Silanverbindung mit rutschhemmendem Harz sorgt für höhere Haltbarkeit, ohne die Griffigkeit zu beeinträchtigen. Der Reifen verfügt zudem über eine Lasergravur über die gesamte Seitenwand, die für eine samtartige schwarze Oberfläche sorgt, sowie über Motive mit der Zielflagge. Er ist in den Größen 16-22 Zoll für Limousinen, Sportwagen und SUVs/CUVs erhältlich. Die ersten 74 Größen werden im Frühjahr 2027 im europäischen Werk in vom Band laufen. Weitere Kernprodukte von LingLong, LEAO und CROSSWIND - Pkw-, Nutzfahrzeug- und Spezialreifen - deckten vielfältige Transportanforderungen ab. Mit dem SPORT MASTER 2 als Flaggschiff dringt Linglong in das Kerngeschäft des globalen UHP-Marktes vor - ein Meilenstein seiner "Drei-Stufen-Strategie" und ein Beweis dafür, dass chinesische Reifenmarken jetzt auch im Premiumsegment Maßstäbe setzen können. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000400/Linglong_Unveils_SPORT_MASTER_2_at_Tire_Cologne_2026.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/linglong-stellt-den-sport-master-2-auf-der-tire-cologne-2026-vor-302811981.html



26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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