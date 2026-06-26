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JMGO verlängert die Sommerangebote über den Prime Day hinaus: N3 Ultimate zum besten Preis seit Marktstart



26.06.2026 / 16:45 CET/CEST

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BERLIN, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Prime Day ist zwar vorbei, doch die größten Sommerangebote von JMGO laufen im JMGO Webstore noch bis zum 3. Juli weiter. Im Mittelpunkt der Aktion steht der N3 Ultimate, der jetzt zum bislang besten Preis seit seiner Markteinführung erhältlich ist. Damit erhalten Projektor-Enthusiasten eine weitere Gelegenheit, die fortschrittlichste Projektionstechnologie von JMGO zu erleben, genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Turnier in seine entscheidende K.-o.-Phase geht. JMGO N3 Ultimate: Premium-Heimkino mit müheloser Einrichtung Der N3 Ultimate ist bis zum 3. Juli mit 22 % Rabatt zum besten Preis seit Marktstart erhältlich. Kunden, die über den JMGO Webstore kaufen, erhalten mit dem Gutscheincode JMGOBESTN3U zusätzlich 10 % Rabatt, wodurch sich der Endpreis auf 2.114 € reduziert. Jeder Kauf beinhaltet außerdem eine zweijährige Garantie sowie eine 60-tägige Preisgarantie, exklusiv im JMGO Webstore. Wenn jede Minute zählt, sollte die Einrichtung des Projektors dem Erlebnis nicht im Weg stehen. Der N3 Ultimate verfügt über das weltweit erste 3-in-1-Optiksystem, das optischen Zoom, Lens Shift und einen KI-gestützten Gimbal kombiniert. Dadurch lässt sich innerhalb weniger Sekunden ein optimal ausgerichtetes Bild erzielen, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. In Kombination mit der neuesten MALC 5.0 Triple-Laser-Lichtengine und einer Helligkeit von bis zu 5.800 ISO-Lumen vereint der N3 Ultimate eine besonders einfache Einrichtung mit der bislang höchsten Bildleistung von JMGO und liefert außergewöhnliche Helligkeit sowie beeindruckende Bilddetails in jeder Szene. Weitere Angebote aus dem JMGO-Portfolio Der N1S 4K ist aktuell mit 42 % Rabatt für 749 € (UVP: 1.299 €) erhältlich. Sein leichtes Gehäuse mit einem Gewicht von 2,2 kg sowie der integrierte 127°-Gimbal ermöglichen eine flexible 4K-Projektion sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Der N1S Ultimate ist derzeit mit 46 % Rabatt für 1.499 € (UVP: 2.799 €) erhältlich. Mit 3.300 ISO-Lumen, der MALC Triple-Laser-Lichtengine von JMGO und Google TV bietet er ein leistungsstarkes Gesamtpaket für das tägliche Home Entertainment. Beide Modelle sind bis zum 3. Juli über Amazon und den JMGO Webstore erhältlich. Über JMGO JMGO wurde 2011 gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich intelligenter Projektionstechnologie. Das Unternehmen verbindet innovatives Design mit fortschrittlichen Bildtechnologien, um Menschen weltweit immersive Unterhaltungserlebnisse zu bieten. Weitere Informationen unter JMGO.com. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jmgo-verlangert-die-sommerangebote-uber-den-prime-day-hinaus-n3-ultimate-zum-besten-preis-seit-marktstart-302811986.html



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