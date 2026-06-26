Wie geht es weiter?: Gold & Silber crashen: Zweite große Einstiegschance - oder erst der Anfang des Ausverkaufs?

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Genau jetzt stehen Anleger vor der entscheidenden Frage: Ist das nur eine gesunde Korrektur - oder der Beginn einer größeren Verkaufswelle?

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

noch vor Kurzem wirkten Gold und Silber fast unaufhaltsam. Dann kam der Rückschlag: stärkerer US-Dollar, höhere Realzinsen, hawkische Signale der US-Notenbank und ein spürbarer Liquiditätsabbau im Rohstoffsektor setzten die Edelmetalle massiv unter Druck.

Für Anleger ist das der kritische Moment:

War der Edelmetall-Boom nur eine Übertreibung??Droht jetzt noch eine tiefere Verkaufswelle?? Oder ist genau diese Schwächephase die zweite große Chance, auf die viele gewartet haben?

Genau dieser Frage gehen wir im neuen Rohstoff Insider-Video nach.

Jetzt das neue Rohstoff Insider-Video ansehen:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=fnvfif7RpQY

Auf der einen Seite stehen kurzfristig klare Belastungsfaktoren: ein starker Dollar, höhere Realzinsen, technische Verkaufssignale und nervöse Märkte. Auf der anderen Seite sind die langfristigen Argumente für Edelmetalle nicht verschwunden: hohe Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheiten, strukturelle Währungsrisiken und der Wunsch vieler Anleger nach Sachwertschutz.

Die entscheidende Frage lautet:

Entsteht gerade eine attraktive Kaufzone - oder sollte man noch warten?

Im Video geht es unter anderem darum:

warum Gold und Silber so stark gefallen sind,

ob die Korrektur bereits übertrieben sein könnte,

welche Zonen Anleger jetzt im Blick haben sollten,

warum Silber trotz Rückschlag besonders spannend bleibt,

welche Rolle die Gold-Silber-Ratio spielt,

und warum Minenaktien jetzt Chance und Risiko zugleich bieten.

Besonders spannend: Silber wurde deutlich stärker abgestraft als Gold. Genau das erhöht zwar die Schwankungen, kann aber auch die Ausgangslage für eine kräftige Gegenbewegung interessanter machen.

Auch Minenaktien rücken jetzt wieder in den Fokus. Sie können bei einer Erholung überproportional reagieren, bleiben aber deutlich spekulativer als physisches Gold oder Silber.

Wer Gold, Silber oder Minenaktien hält - oder über einen Einstieg nachdenkt -, sollte diese Phase nicht emotional bewerten. Gerade jetzt kommt es darauf an, die Lage nüchtern einzuordnen und nicht aus Panik oder FOMO zu handeln.

Crash-Gefahr oder zweite große Einstiegschance?

Die Antwort darauf gibt es im neuen Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=fnvfif7RpQY

Viele Grüße

Ihr

Rostoff Insider-Team

Hinweis / Disclaimer: Dieser Beitrag ist eine Anzeige / Eigenwerbung für ein Video von Rohstoff Insider und dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Es handelt sich weder um Anlageberatung noch um Finanzanalyse noch um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Anlagen unterliegen erheblichen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eine eigene Prüfung vornehmen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XC0009656XXX