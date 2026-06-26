Busmonteur BasiGo hat seine Elektrobusflotte in Ruanda um 18 weitere Überlandbusse erweitert. Die neuen Fahrzeuge sollen auf Intercity-Strecken eingesetzt werden und die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs im ostafrikanischen Land vorantreiben. Mit der Auslieferung der neuen Fahrzeuge wächst die Elektrobusflotte von BasiGo Rwanda nach Angaben von bus-news.com auf insgesamt 52 Busse. Die i8-Überlandbusse aus BasiGos eigener lokalen Montage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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