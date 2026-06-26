EQS-News: Axtria, Inc.
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BERKELEY HEIGHTS, New Jersey, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Axtria Inc, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Daten- und Analyselösungen sowie Plattformen für die Life-Sciences-Branche, veranstaltete am 10. und 11. Juni im Princeton Marriott at Forrestal die Axtria Ignite 2026 unter dem Motto "Industrializing Intelligence: The Agentic Enterprise." Mehr als 450 Führungskräfte aus über 100 führenden Unternehmen der Life-Sciences-, Medizintechnik- und Biotech-Branche kamen zusammen, um sich mit der schwierigsten Frage des Jahres 2026 auseinanderzusetzen: Was muss gegeben sein, damit ein Unternehmen darauf vertrauen kann, dass KI mit maschineller Geschwindigkeit arbeitet?
Am ersten Tag der Veranstaltung, zu der man eine Einladung benötigte, nahmen mehr als 200 Teilnehmer an Produkt-Workshops zu praktischen Anwendungen von KI, Analytik und kommerzieller Exzellenz teil. Auf dem Programm standen Erfolgsgeschichten aus der Praxis, die von Agenten erzählten, sowie praktische Erfahrungen mit Live-Agenten. Am zweiten Tag standen vier Hauptvorträge und 16 Podiumsdiskussionen in vier Themenbereichen auf dem Programm: industrialisierte Daten und das agentenbasierte Rückgrat, agentenbasierte KI für geschäftliche Erkenntnisse, leistungsstarke Kundenbindung sowie der Wandel von Software hin zu agentischen Ökosystemen. Axtria Ignite findet nun bereits zum vierten Mal statt und ist zu einem festen Bestandteil im Kalender führender Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb und Daten im Life-Sciences-Sektor geworden.
Die Grundlage ist die Strategie
Vor dem Hintergrund einer in der Pharmabranche geforderten Genauigkeit von 99,5 % legte Chadha vier grundlegende Voraussetzungen dar: eine KI-fähige Datenlieferkette, eine semantische Ebene für die Genauigkeit der Agenten, Software-Sicherheitsvorkehrungen für deterministische Präzision in Bereichen mit besonders hohem Risiko sowie ein Governance-Rahmenwerk für digitale Mitarbeiter in großem Maßstab. Agenten sind in seiner Sichtweise neue Mitarbeiter, die sich Vertrauen durch Validierung und Audits erst verdienen müssen und es nicht vom ersten Tag an erhalten.
"Bevor man den Agenten entwickelt, muss man zuerst das Fundament festigen. Die Unternehmen, die das Zeitalter der Agenten anführen werden, sind nicht diejenigen, die am schnellsten gehandelt haben; es sind diejenigen, die sie auf der Grundlage von Vertrauen aufgebaut haben", so Jaswinder "Jassi" Chadha, Gründer und CEO von Axtria.
Nachweis eines CFO-zertifizierbaren Geschäftswerts
"Change Management und die Einführung von KI dürfen nicht die 45. Folie in einer 30-seitigen Präsentation zur Genehmigung des Business Case sein", so ein Senior Digital Leader bei einer Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne.
Was die Teilnehmer mitnahmen:
"Dies ist keine KI-Revolution. Es ist eine Revolution der Menschen", so der VP of Commercial AI eines führenden Pharmaunternehmens zum Abschluss der Hauptpodiumsdiskussion.
Ignite Leadership Awards
Axtria Bedrock Honor-
"Diejenigen unter Ihnen, die das Geschäft von Quest kennen, wissen, dass es sich wahrscheinlich um die komplexeste Vertriebsausrichtung im Gesundheitswesen handelt. Weil wir diese Herausforderung meistern konnten, haben Sie uns besser gemacht. Sie haben unser Produkt verbessert. Vielen Dank, dass Sie unsere Partner auf diesem Weg sind", so Jassi Chadha, Gründerin und CEO von Axtria.
Informationen zur Veranstaltung
Informationen zu Axtria
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26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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