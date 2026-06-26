Mit der neuen Beta-Funktion können berechtigte iPhone-Nutzer direkt vom Handgelenk aus auf Benachrichtigungen antworten, Maßnahmen ergreifen und unterstützte Benachrichtigungsbilder anzeigen.

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart-Wearables im Besitz von Zepp Health, gab heute die Unterstützung der iOS-Benachrichtigungsweiterleitung bekannt einer neuen Beta-Funktion, die berechtigten iPhone-Nutzern in der Europäischen Union ein umfassenderes Benachrichtigungserlebnis auf ausgewählten Amazfit-Smartwatches bietet.

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Amazfit brings interactive iOS notifications to select smartwatches in Europe, allowing users to interact with supported notifications directly from their watch.

Die Funktion geht über einfache Benachrichtigungen hinaus und ermöglicht es den Nutzern, direkt von ihrer Uhr aus mit unterstützten Benachrichtigungen zu interagieren. Je nach Art der Benachrichtigung können Nutzer möglicherweise auf Nachrichten antworten, Schnellaktionen wie "Als gelesen markieren" oder "Zurückrufen" ausführen und unterstützte Bilder aus Kamera-, Türklingel- und anderen Benachrichtigungen anzeigen.

Die iOS-Benachrichtigungsweiterleitung wird zunächst auf folgenden Geräten verfügbar sein:

Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Balance Ultra

Amazfit Balance 3

Die Unterstützung für Amazfit Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 und Balance 2 wird voraussichtlich in Kürze folgen.

Berechtigte Nutzer können die Funktion nach der Aktualisierung ihrer Zepp-App und der Uhren-Firmware aktivieren. Sie ist über die Einrichtungsaufforderung in der Zepp-App oder unter "Gerät" "Benachrichtigungen" "App-Benachrichtigungen" verfügbar.

Die iOS-Benachrichtigungsweiterleitung steht berechtigten Nutzern in der Europäischen Union zur Verfügung, die iOS 26.5 oder höher verwenden. Die Unterstützung für Antworten, Aktionen und Bilder kann je nach Benachrichtigungstyp variieren. Die Funktion wird zunächst als Beta-Version eingeführt, während Amazfit die Benutzererfahrung parallel zu den Weiterentwicklungen des iOS-Benachrichtigungsweiterleitungssystems von Apple weiter optimiert.

Die Verfügbarkeit wird voraussichtlich am 30. Juni nach einer schrittweisen Einführung der Zepp-App beginnen.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

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