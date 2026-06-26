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Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center veranstaltet eine internationale Konferenz zum Thema komplexe Herzrhythmusstörungen



26.06.2026 / 23:00 CET/CEST

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An der EPLive 2026 nahmen 1600 der weltweit führenden Experten für kardiale Elektrophysiologie teil. AUSTIN, Texas, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center veranstaltete vom 28. bis 29. Mai 2026 sein achtes internationales Symposium zum Thema komplexe Herzrhythmusstörungen. An der diesjährigen Veranstaltung nahm eine Rekordzahl von 1600 Teilnehmern aus aller Welt teil, darunter Teilnehmer aus Belgien, Brasilien, Kanada, Kolumbien und Italien. Von diesen Teilnehmern nahmen 200 persönlich teil. Zu den Teilnehmern von EPLive gehörten Ärzte, Pflegefachkräfte mit erweiterter Qualifikation sowie Angehörige anderer Gesundheitsberufe mit Interesse an der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen, bei denen das Herz in einem unregelmäßigen oder abnormen Rhythmus schlägt. Kern des Fortbildungskonzepts waren Live-Fälle mit Expertenkommentaren, die aus dem hochmodernen Electrophysiology Center am St. David's Medical Center übertragen wurden. "Die Rekordteilnehmerzahl bei EPLive 2026 spiegelt die wachsende Nachfrage nach praxisorientierter, fallbasierter Fortbildung und Zusammenarbeit wider", sagte Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardialer Elektrophysiologe, geschäftsführender medizinischer Direktor des TCAI und Kursleiter von EPLive. "Indem wir in diesem Rahmen Wissen, Innovationen und Erfahrungen austauschen, tragen wir dazu bei, den Fortschritt in der kardiovaskulären Versorgung zu beschleunigen und die Behandlungsergebnisse für Millionen von Menschen weltweit zu verbessern, die mit Herzrhythmusstörungen leben." Die während der zweitägigen Veranstaltung durchgeführten Live-Fälle hoben neue Technologien und Techniken hervor, die von Ärzten des TCAI entwickelt wurden. Zu den vorgestellten Technologien gehörte ein optimierter Ansatz, bei dem zwei Behandlungen - die Ablation bei Vorhofflimmern (A Fib) und der Verschluss des linken Vorhofohrs (LAAO) - bei Patienten mit A Fib und erhöhtem Schlaganfallrisiko in einem einzigen Eingriff kombiniert wurden, wodurch die Notwendigkeit mehrerer Eingriffe verringert und Komplikationen minimiert werden. Ärzte stellten zudem die neuesten Innovationen im Bereich der Pulsfeldablation vor, einer nichtthermischen Ablationsmethode, bei der kurze, hochenergetische elektrische Impulse an das Herzgewebe abgegeben werden, um Zellen zu zerstören, die Herzrhythmusstörungen verursachen, ohne dabei übermäßige Hitze oder Kälte einzusetzen. EPLive umfasste vier Sitzungen mit einer Kombination aus Live- und aufgezeichneten Fällen vom TCAI sowie von einigen der führenden Zentren weltweit: Kolumbien (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), Italien (Centro Cardiologico Monzino) und die Vereinigten Staaten (Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; Montefiore Einstein; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; University of Pennsylvania). Neben Andrea Natale, M.D., umfasste EPLive Vorträge mehrerer Ärzte des TCAI, darunter Co-Kursleiter Amin Al-Ahmad, M.D., sowie John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. und Jason Zagrodzky, M.D. Ärzte erhielten auf der Konferenz maximal 14,5 Fortbildungsstunden gemäß American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit. Weitere Informationen finden Sie auf EP-Live.com . Medienkontakt: Matt Grilli MGrilli@ECPRTexas.com (630) 800-9533 Video - https://mma.prnewswire.com/media/2999974/St_Davids_Medical_Center_Video.mp4 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2999973/St_Davids_Medical_Center_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-texas-cardiac-arrhythmia-institute-am-st-davids-medical-center-veranstaltet-eine-internationale-konferenz-zum-thema-komplexe-herzrhythmusstorungen-302812342.html



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