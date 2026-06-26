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Erleben Sie die Faszination des Spiels: Hisense bietet bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 fesselnde Fanerlebnisse



26.06.2026 / 23:35 CET/CEST

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QINGDAO, China, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende globale Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, bringt Fußballfans während der gesamten FIFA-Weltmeisterschaft 2026TM mit einer Reihe fesselnder Erlebnisse näher ans Geschehen. Diese werden in den Bereichen der "Stadium Fan Experience" (SFE) und FIFA-FanfestivalsTM in den Austragungsstädten des Turniers angeboten. Für Fußballfans könnte ein Besuch beim FIFA Fan FestivalTM mit dem Nervenkitzel eines virtuellen Elfmeterschießens beginnen, gefolgt von der Aufnahme eines personalisierten "Champion Frame"-Moments, der von legendären WM-Jubel-Szenen inspiriert ist. Auch wenn die Erfahrungen jedes Fans einzigartig sind, bietet Hisense den Besuchern die Möglichkeit, mehr zu tun, als nur das Turnier zu verfolgen - sie können selbst Teil davon werden. In den "Stadium Fan Experience"-Bereichen können Fans eine Reihe von fußballinspirierten Herausforderungen erleben, die auf Technologien von Hisense basieren. Das Spiel "Three Colors Match-3" auf dem 116-Zoll-RGB-MiniLED-UXS-Fernseher lädt Fans dazu ein, mithilfe von Gestensteuerung rote, grüne und blaue Symbole zu kombinieren und dabei die Möglichkeiten der RGB-MiniLED-Technologie zu erleben. Das VR-Erlebnis "Penalty Kick Master", das vom Flaggschiff-Laserprojektor XR10 unterstützt wird, versetzt die Teilnehmer auf einer Großbildleinwand mitten in die Spannung eines Elfmeterschießens bei der Weltmeisterschaft. Besucher können außerdem bei Fußball-Quizzen einen Hisense-Premium-Kühlschrank mit Smart-Screen gewinnen oder an FIFA-Gaming-Herausforderungen teilnehmen. Zusammengenommen zeigen diese Erfahrungen, wie die Technologien von Hisense das Unterhaltungserlebnis noch intensiver, interaktiver und fesselnder gestalten können. An den Veranstaltungsorten des FIFA Fan FestivalsTM können Fans jeden Alters eine Vielzahl von Aktivitäten rund um den Fußball genießen, die darauf ausgelegt sind, Menschen durch ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport zusammenzubringen. Die KI-gestützte "Champion Frame"-Challenge auf dem 116UXS RGB MiniLED-Fernseher ermöglicht es den Teilnehmern, legendäre Turniermomente nachzustellen und personalisierte digitale Spielerkarten zu erhalten. Zu den weiteren Attraktionen zählen "Football Darts", "RGB Football Whack-a-Mole" und Tischfußballspiele, die Fußballspaß mit spannenden interaktiven Erlebnissen verbinden. Über die Turnierorte hinaus finden in verschiedenen Märkten weltweit ähnliche, nutzerorientierte Aktionen und Erlebnisveranstaltungen statt, die den Verbrauchern die neuesten Innovationen von Hisense näherbringen. Während Fans auf der ganzen Welt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026TM feiern, lädt Hisense sie dazu ein, gemeinsam zuzuschauen, zu spielen, sich zu messen und unvergessliche Fußballmomente zu erleben. Informationen zu Hisense Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026TM setzt sich Hisense für globale Sportpartnerschaften ein, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/erleben-sie-die-faszination-des-spiels-hisense-bietet-bei-der-fifa-weltmeisterschaft-2026-fesselnde-fanerlebnisse-302812369.html



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