Houston/Zapopan - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Spanien am Abend nur mit viel Mühe und mit einem 1:0 gegen Uruguay durchgesetzt. In der parallel ausgetragenen Party gelang dem afrikanischen Inselstaat Kap Verde eine Sensation - nach einem 0:0 gegen Saudi-Arabien ist auch das 600.000-Einwohner-Land in der K.-o.-Runde vertreten.



In der Partie zwischen Uruguay und Spanien fiel der entscheidende Treffer in der 42. Minute durch Alex Baena, dessen Schuss von der Strafraumgrenze unglücklich von Uruguays Torhüter Fernando Muslera ins eigene Netz gelenkt wurde.



Die Partie begann mit einem frühen Pressing der Spanier, die Uruguay von Beginn an unter Druck setzten. Die Iberer dominierten das Spielgeschehen, während Uruguay sich auf Konterchancen konzentrierte. In der 27. Minute hatte Darwin Nunez die erste nennenswerte Gelegenheit für die Südamerikaner, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel.



Nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit fand Uruguay besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Möglichkeiten. Dennoch gelang es den Südamerikanern nicht, die gut organisierte Abwehr der Spanier zu überwinden. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Alex Baena eine Unachtsamkeit in der uruguayischen Defensive und brachte Spanien in Führung.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Uruguay den Druck und spielte offensiver, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Spanier verteidigten geschickt und ließen kaum Chancen zu. In der Schlussphase des Spiels wurde Agustin Canobbio nach einem rüden Foulspiel mit der Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Hoffnungen Uruguays weiter schmälerte.



Zum Abschluss von WM-Gruppe H ist Spanien auf Platz eins, Kap Verde nach drei Unentschieden auf Platz zwei, Uruguay landet auf Platz drei ohne Chancen auf ein Weiterkommen, für Saudi-Arabien ist die WM als Gruppenletzter ebenfalls vorbei.





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