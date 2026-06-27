Hyperliquid Prognose nach dem Crash: Wale kaufen 6,69 Millionen Dollar HYPE unter dem Rekordhoch

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Ein Wal-Wallet kaufte am 24. Juni 100.392 HYPE im Wert von 6,69 Millionen Dollar und hält nun 497.212 Token mit 8 Millionen Dollar unrealisiertem Gewinn, während die Hyperliquid Prognose nach einem Rückgang von 17 Prozent unter dem Allzeithoch kontrovers diskutiert wird. HYPE fiel am 25. Juni kurzzeitig auf 59,16 Dollar, als über eine Milliarde Dollar an Liquidationen den gesamten Kryptomarkt erschütterten, erholte sich aber innerhalb von Stunden auf 64 Dollar. Was wissen diese Großinvestoren, das der breite Markt noch nicht eingepreist hat? Die Antwort könnte in den On-Chain-Daten liegen, die ein ganz anderes Bild zeichnen als der Kursverlauf. Das Protokoll verzeichnete im Juni einen Umsatz von 53,8 Millionen Dollar, und die täglichen aktiven Adressen stiegen um 17,4 Prozent auf 68.600. Doch selbst ein Anstieg auf 100 Dollar bietet von diesem Niveau nur rund 60 Prozent. Dieser Artikel analysiert die Hyperliquid Prognose und zeigt, wo größere Chancen warten.

Hyperliquid Prognose im Fokus: Wale akkumulieren, während der breite Markt verkauft

On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen, dass der Wal 0xEe0A zunächst 3.065 ETH mit 380.000 Dollar Verlust verkaufte, dann aber 100.392 HYPE im Wert von 6,69 Millionen Dollar nachkaufte und nun 30,93 Millionen Dollar in HYPE hält, wie CoinMarketCap meldete. In derselben Woche führte Hyperliquid sein Portfolio-Margin-System in die Beta-Phase mit deutlich höheren Limits ein, sodass Konten unter 25 Millionen Dollar nun BTC und HYPE als Sicherheiten nutzen können, wie Bitget berichtete. Die aktuelle Hyperliquid Prognose wird dadurch gestützt, dass HYPE am 25. Juni bei rund 64 Dollar handelt, nachdem der Token am 16. Juni ein Rekordhoch von 76,70 Dollar erreicht hatte.

Die Hyperliquid Prognose stützt sich auf fundamentale Stärke, die dem Kursrückgang widerspricht. Der Protokoll-Umsatz stieg drei Monate in Folge und erreichte im Juni 53,8 Millionen Dollar. Hyperliquid führte in 90 Tagen Token-Rückkäufe im Wert von 135 Millionen Dollar durch, während nur 64 Millionen Dollar durch Team-Unlocks freigesetzt wurden. Diese Asymmetrie zeigt, dass die Kaufkraft des Protokolls den neuen Angebotsdruck übersteigt.

Die Priority Fees auf dem Netzwerk stiegen innerhalb eines Monats von 30.000 auf 170.000 Dollar pro Tag, und alle diese Gebühren werden automatisch in HYPE verbrannt. Hyperliquid war neben TRON die einzige Top-10-Chain mit TVL-Wachstum im Jahr 2026, während der gesamte DeFi-Sektor schrumpfte.

ETF-Zuflüsse bestätigen das institutionelle Interesse. HYPE-Anlageprodukte verzeichneten letzte Woche 27,9 Millionen Dollar an Zuflüssen, der stärkste Wert seit Ende Mai. Coinbase prognostiziert einen durchschnittlichen HYPE-Preis von 66,64 Dollar für 2026, während unabhängige Analysten im Bull-Case 80 bis 100 Dollar sehen. Selbst bei 100 Dollar liefert HYPE von aktuellem Niveau rund 60 Prozent, eine Bewegung, die Monate dauern kann. Die Hyperliquid Prognose deutet auf weiteres Potenzial hin, doch die größten Vervielfachungen entstehen dort, wo der Markt den Einstieg noch nicht entdeckt hat.

Pepeto: Die Presale-Plattform für Renditen jenseits großer Coins

Wal-Wallets ziehen HYPE von Börsen ab, aber eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden Dollar begrenzt, wie weit der Token von diesem Niveau klettern kann. Während die Hyperliquid Prognose auf weiteres Wachstum hindeutet, suchen Anleger parallel nach Einstiegen mit größerem Vervielfachungspotenzial.

Pepeto zählt zu den meistbeobachteten Presale-Token im gesamten Kryptomarkt. Laut mehreren Quellen wird das Projekt kurz nach dem Ende des Presale-Fensters auf Binance gelistet. Der Token soll anschließend auf dezentralen Handelsplätzen und renommierten CEX-Plattformen starten, wobei Analysten bei diesem Preisniveau deutliche Kursvervielfachungen erwarten. Der Token wird im Presale zu 0,0000001871 Dollar gehandelt, und dieser Kurs verschwindet in dem Moment, in dem das Listing live geht, was bedeutet, dass jeder Käufer jetzt die Renditen sichert, die späte Käufer monatelang nachjagen werden.

Das Fundament von Pepeto bildet eine vollständig ausgebaute Börse, die von einem ehemaligen Binance-Experten entwickelt wurde, der das gleiche Know-how einbrachte, das eine der größten Handelsplattformen im Krypto-Bereich antreibt. Die integrierte Bridge transferiert Token zwischen verschiedenen Blockchains gebührenfrei, wodurch die Kostenbelastung entfällt, die kleine Positionen auf anderen Netzwerken auffrisst. Der Risk Scorer bewertet jeden Smart Contract vor der Abwicklung eines Trades, sodass die Rug Pulls, die Wallets auf anderen Chains vernichtet haben, erkannt werden, bevor Kapital abfließt.

SolidProof hat die gesamte Codebasis des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass das investierte Kapital auf einer auditierten Grundlage ruht. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich einen Kurs, den späte Käufer monatelang nachjagen werden. Mit dem erwarteten Listing auf Binance bietet Pepeto die Art von Chance, die nur ein Presale-Einstieg in dieser Phase ermöglichen kann. Bisher wurden mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt.

Fazit

Die Hyperliquid Prognose zeigt, dass HYPE Wal-Kapital anzieht und echtes Handelsvolumen aufbaut. Doch mehr Anleger entscheiden sich für Pepeto, weil die Mathematik nach dem Listing die Möglichkeiten eines 16-Milliarden-Dollar-Tokens deutlich übersteigt. Experten rechnen bei Presale-Wallets nach dem Binance-Listing mit Vervielfachungen, die an den Timing-Vorteil erinnern, der frühe HYPE-Käufer zu Gewinnern machte. Jeder Zyklus endet gleich, und die Wallets, die zuerst gehandelt haben, sammeln die Gewinne ein, während die Zögernden den Unterschied bezahlen. Der Presale verzeichnet über 10 Millionen Dollar an Zuflüssen, während BTC 25 Prozent einbrach, und genau so sieht Überzeugung aus, bevor ein Listing alles verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Hyperliquid Prognose für 2026?

Analysten sehen für HYPE einen Korridor von 80 bis 100 Dollar in 2026, getrieben durch Buybacks im Wert von 135 Millionen Dollar in 90 Tagen und steigende ETF-Zuflüsse von 27,9 Millionen Dollar in einer Woche. Der Token handelt derzeit rund 17 Prozent unter seinem Rekordhoch von 76,70 Dollar.

Warum wechseln Anleger vom HYPE-Markt in den Pepeto-Presale?

HYPE hat starke Wal-Unterstützung und echtes Handelsvolumen. Anleger, die schnellere Renditen suchen, informieren sich auf der offiziellen Pepeto-Website und steigen vor dem Listing ein, solange der Presale-Preis noch gilt.