Die Amazon-Tochter Zoox hat ihr wie ein Mini-Shuttle aussehendes Robotaxi leicht überarbeitet, bevor das Unternehmen in Kürze die Serienproduktion des vollelektrischen Fahrzeugs in Kalifornien aufnehmen will. In die Verbesserungen ist u.a. das Feedback von zahlreichen Fahrgästen in Las Vegas und San Francisco eingeflossen. Seit September 2025 ist Zoox mit seinem fahrerlosen Ride-Hailing-Dienst in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas unterwegs, im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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