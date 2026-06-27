Fiege hat an seinem Logistikstandort im schweizerischen Oftringen einen Ladepark für Batterie-elektrische Lkw in Betrieb genommen. Die neue Infrastruktur umfasst zehn Ladepunkte und soll den Einsatz der wachsenden E-Lkw-Flotte im Nah- und Fernverkehr flexibler machen. Mit dem neuen Ladepark treibt der Logistikdienstleister den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur im internationalen Standortnetz weiter voran. Am Standort im Kanton Aargau stehen betriebsintern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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